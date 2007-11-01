Американский сержант не заметил воткнутого ему в голову ножа

Американский военнослужащий остался жив после того, как в его голову воткнули нож, лезвие которого вошло в череп на четыре дюйма (более 10 сантиметров). Как сообщает телеканал Sky News, сержант Дэн Пауэрс (Dan Powers) даже не заметил, что его ранили ножом. Газета The Sun утверждает, что длина лезвия составила девять дюймов (почти 23 сантиметра).

Военнослужащего ранили в Ираке. Пауэрс находился в патруле, когда на него сзади напал неизвестный мужчина и воткнул в голову солдату нож. По словам 39-летнего американца, он не почувствовал боли, только тупой удар. Сержант даже не потерял сознание и только от товарищей узнал, что из головы у него торчит нож. Пауэр объясняет отсутствие боли тем, что в мозгу отсутствуют передающие ее нервные окончания.

Сослуживцы перебинтовали сержанту голову и доставили в госпиталь, где врачи извлекли лезвие.

Лента.ру