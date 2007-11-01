На месте гибели жильцов в Днепропетровске будет построен большой храм

На месте дома, где произошел взрыв, будет построена церковь.

Об этом врио председатель Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАРЬ сообщил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в ходе обсуждения вопросов ликвидации последствий взрыва бытового газа, случившегося 13 октября с.г. в жилом доме по ул. Мандриковской, 127 в Днепропетровске.

«Я подписал пять соглашений о выполнении работ по строительства церкви на месте гибели людей. Третий и четвертый подъезды дома через несколько месяцев будут полностью демонтированы и там начнется сооружение большого храма. Это будет место, куда смогут прийти родственники погибших и почтить их память», – отметил В.БОНДАРЬ.

В.БОНДАРЬ информировал В.ЮЩЕНКА, что всего на сегодня пострадавшие получили на свои счета около 150 миллионов гривен компенсации за потерянное жилье. По его словам, государство полностью оплачивает проживание пострадавших в гостиницах, их питание, обеспечивает одеждой. «Люди будут чувствовать поддержку со стороны государства до тех пор, пока не купят себе новое жилье и все необходимые предметы быта», – отметил он.

Также В.БОНДАРЬ сообщил, что владелец «Днепрогаза» – компания «Газэкс» обеспечит Днепропетровскую областную клиническую больницу оборудованием на пять миллионов гривен для предоставления экстренной и неотложной помощи пострадавшим во время аварий, ДТП или других чрезвычайных происшествий. «Благодаря этому оборудованию мы сможем из любой точки Днепропетровска доставить человека в тяжелом состоянии и вернуть его к жизни. Это почти пятьдесят пунктов оборудования, которые в корне меняют все подходы к неотложной медицине в Днепропетровской области», – отметил В.БОНДАРЬ.

Также руководитель области прибавил, что школа, где заседал штаб ликвидации последствий аварии, получит один миллион гривен на закупку нового оборудования для кухни и столовых, ремонта туалетов, приобретения нового компьютерного класса, класса физики, спортивного инвентаря.