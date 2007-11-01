Золото впервые с 1980 г. подорожало до 800 долларов за унцию

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже NYMEX 31 октября превысила 800 долларов США, передает Associated Press. Хотя к закрытию биржи цена унции составила лишь 795,3 доллара, на электронных торгах она дошла до 800,8 доллара.

Причиной подорожания стало снижение учетной ставки Федеральной резервной системой США. Эта же мера привела к рекордному ослаблению доллара и резкому подорожанию нефти.

Выросли цены также на серебро и платину. Тройская унция этих драгоценных металлов на NYMEX стоила соответственно 14,438 и 1447,6 доллара.

Последний раз 800 долларов за унцию золота предлагали в 1980 году. В январе того года цена тройской унции достигла 875 долларов. С учетом инфляции это около двух тысяч современных долларов.

С середины августа золото подорожало на 150 долларов. Спрос на золото растет благодаря трейдерам, использующим его в качестве замены для дешевеющей валюты и других рискованных активов.

Лента.ру