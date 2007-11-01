Провокации против татар - это попытка отвлечь внимание от дерибана земли?

Первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рефат ЧУБАРОВ считает запланированной провокацией сегодняшние события в Симферополе, где из-за земли на улице Балаклавской произошли столкновения.

«Это была запланированная провокация со стороны тех, кто пришел сюда сегодня громить дома крымских татар. Некий ГАРКУША (представитель фирмы «Олви-Крым», которая претендует на землю - УНИАН), который якобы имеет право собственности на эту землю, он купил порядка 400-500 молодых людей, студентов – я думаю ректорам надо с этим разобраться – и они пришли сюда бить крымских татар и громить их дома. Разумеется, люди, собрались, чтобы защитить свое право строиться», - сказал Р.ЧУБАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.ЧУБАРОВ считает, что цель всего происходящего была одна – отвлечь внимание от массового «дерибана» крымской земли. По словам Р.ЧУБАРОВА, уже несколько недель готовится цепь провокаций. «Это один из отвлекающих моментов от масштабного дерибана земли, который проводится последний месяц, пока нет структурированной власти (ВР Украины – УНИАН). На Южном берегу Крыма массово раздаются земли фирмам, которые имеют буквально 15-20 тысяч (гривень – УНИАН) уставного фонда, и этим занимаются все уровни властей – начиная от сельских советов и поселковых советов и заканчивая Верховной Радой Крыма», - заявил первый зампредседателя Меджлиса.

«Людей пытаются стравить по национальному признаку», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Симферополе произошли локальные столкновения между представителями строительной фирмы «Олви-Крым» и крымскими татарами. По данным очевидцев, пострадали несколько человек (в частности, в первой половине дня были травмированы пожилой мужчина и девушка, а во второй половине дня - женщина). Это уже не первый конфликт на самозахвате на улице Балаклавской. 18 января 2007 года там произошли столкновения между представителями фирмы «Олви-Крым» и крымскими татарами.

По сообщению Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК, участок площадью 2,6 га по улице Балаклавской захвачен инициативной группой крымских татар с марта 2006 года.