В бюджете Киева появилась дыра - 273 миллиона

Бюджет Киева за девять месяцев недовыполнен на 273 млн. грн. Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании сессии председатель бюджетной комиссии Киевсовета Владимир ПРИСЯЖНЮК во время обсуждения проекта решения о внесении изменений в бюджет столицы на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в декабре прошлого года был утвержден консолидированный бюджет Киева в объеме 14,9 млрд. грн. На протяжении года, посредством внесения изменений в бюджет, он был увеличен до 18,1 млрд. грн.

Как объяснил В.ПРИСЯЖНЮК, руководством Киева были взяты «завышенные обязательства». При этом он отметил, что сумма недополученных средств из 18,1 млрд. грн. запланированных является незначительной. «Это абсолютно нормально для экономического комплекса Киева. Мы просто взяли завышенные обязательства, и, к большому сожалению, эти обязательства не выполнены», - сказал председатель комиссии.

В связи с этим депутаты рассмотрели изменения в бюджет, которые предусматривали определенное перераспределение статей бюджета.