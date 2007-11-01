16-летнюю украинку приглашают в Генассамблею ООН

Председатель 62-й сессии Генеральной ассамблеи ООН представил проект решения об участии детей и неправительственных организаций в заседании высокого уровня, посвященного обзору выполнения решений Специальной сессии по положению детей.

Как сообщили УНИАН, в Центре новостей ООН, в предлагаемом списке из 20 детей — председатель Детского совещательного совета при Роменской городской администрации 16-летняя Екатерина КАРТАШОВА. Она - социальный активист, представляет интересы детей на уровне органов городской власти. Екатерина также имеет опыт создания одной из первых в Украине муниципальной стратегии по правам ребенка.

Заседание высокого уровня, на котором государства - члены ООН должны будут отчитаться о выполнении заключительных документов Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению детей, пройдет 11–12 декабря.

Члены ООН хотят, чтобы в нем активно участвовали сами дети и представители неправительственных организаций. Двое детей и представитель НПО выступят на пленарном заседании. Кроме этого, 20 детей и 20 представителей НПО, имеющих консультативный статус в Экономическом и социальном совете ООН, а также организаций, аккредитованных при ЮНИСЕФ, выступят на встречах за круглым столом.

В числе 20 неправительственных организаций - Региональная сеть НПО-ЮНИСЕФ в защиту детей в странах Центральной и Восточной Европы, Содружестве Независимых Государств и государствах Балтии.

ООН напоминает, что Декларация и план действий, принятые на специальной сессии Генеральной ассамблеи по положению детей в 2002 году, содержат конкретные обязательства государств, направленные на защиту прав и повышение уровня благосостояния детей. Некоторые из этих обязательств должны быть выполнены к 2007 году.