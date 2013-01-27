В Карпатах нашли тела двух пропавших неделю назад киевлян
В Закарпатской области найдены тела двух туристов из Киева, пропавших 19 января.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, тела были обнаружены в воскресенье днем в районе урочища Кривые Путы горы Гымба, что в Мижгирском районе.
«Сначала была найдена лыжа одного из туристов. При последующем детальном обследовании территории одним из волонтеров, помогавшим профессиональным горным спасателям в поисковых работах, были обнаружены тела погибших», - отмечается в сообщении.
По мнению профессионалов, люди могли погибнуть в результате схождения лавины или же их накрыло снежным карнизом.
Поиски киевлян длились почти восемь суток. Еще 19 января они отправились из с.Пилипец Мижгирского района в горы и не вернулись. В поисковых работах были задействованы свыше 150 человек и 15 единиц техники.