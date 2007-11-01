На следующей неделе в Киеве будет 7° мороза

Завтра в Украине ожидаются дожди, днем в Карпатах с мокрым снегом, только ночью в Прикарпатье без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и в первой половине дня в Украине туманы. Ветер западный, ночью в южной части - северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на крайнем юге 8-12°, днем 6-11°, в Крыму до 15°; в Карпатах на протяжении суток от 2° тепла до 3° мороза.

3-4 ноября - облачная погода с прояснениями. 3 ноября ночью на Левобережье, днем в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. 4 ноября дожди, в Карпатах с мокрым снегом, днем в северной части небольшие дожди (ночью в южных, восточных областях и в Крыму преимущественно без осадков). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, 3 ноября в восточной половине, 4 ноября в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, 3 ноября в западных и северных, 4 ноября в восточных областях от 3° мороза до 2° тепла; днем 3-8° тепла, 4 ноября в южной части 7-12°; на высокогорье Карпат ночью 1-6°мороза, днем около 0°.

5-6 ноября в связи с поступлением арктического воздуха ожидается понижение температуры 5 ноября на протяжении суток в северо-западной половине страны до 3° тепла - 3° мороза, на остальной территории 1-7° тепла, в Крыму 8-14° тепла; 6 ноября дальнейшее похолодание ночью до 1-7° мороза, днем около 0°, в Крыму ночью до 4° тепла- 2° мороза, днем до 3-8° тепла. Временами дождь с переходом в мокрый снег (6 ноября в северной половине без существенных осадков).

В Киеве и области 2 ноября ночью без осадков, утром и днем временами дождь. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 8-10°; по области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

3-4 ноября - облачно с прояснениями. 3 ноября без существенных осадков. 4 ноября ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3 ноября от 3° мороза до 2° тепла, 4 ноября 0-5° тепла; днем 3-8° тепла.

5 ноября - дождь с переходом в мокрый снег, 6 ноября - без существенных осадков. Понижение температуры ночью 5 ноября до 0-3° мороза, 6 ноября до 4-7° мороза, днем до 2° тепла - 3° мороза.