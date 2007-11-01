Газета ” Хрещатик” опубликовала скандальное пожелание Довгому (фото)

Такое поздравление появилось вчера в киевской муниципальной газете «Хрещатик». Вся редакция вчиталась в него лишь сегодня... И то лишь потому, что и.о. главного редактора Денис Жарких приехал на редколлегию из мэрии, где ему рассказали, что думают по поводу публикации. Об этом, не подбирая особенно слова, а в конечном итоге, называя вещи своими именами, рассказывает сайтд Livejournal: через несколько минут на редколлегию пришел советник мэра Казбек Бектурсунов. Он был настолько ошарашен тем, что вытворили его подчиненные, что даже не повысил голос. Виновные нашлись быстро. Выяснилось, что человек, который позвонил господину Дмитруку (тому самому депутату от БЮТ, который столь оригинальным образом поздравил секретаря Киевсовета), сдавал текст начальнику информцентра с предупреждением, что это вряд ли пойдет в печать, и с предложением перезвонить кому-то другому. Начальник информцентра согласился и все ровно сбросил текст поздравления выпускающему редактору. Тот же, не представляя, что в тексте приветствия может быть такое, передал его на верстку.

Во время редколлегии в кабинет зашла секретарша и положила Казбеку Бектурсунову на стол листок. Это был факс. На листке - копия газетной страницы и надпись" "Казбеку, с благодарностью! О. Довгий"