Президент осуществит государственный визит в Израиль впервые за последние 11 лет

14-15 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с государственным визитом Израиль. Об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ на брифинге для прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что это первый государственный визит в эту страну за последние 11 лет.

По информации А.ЧАЛОГО, во время визита планируются встречи Президента Украины со всем руководством Израиля, а также подписание ряда международных документов.

В частности, по его словам, планируется подписать совместную декларацию об углублении и дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами, протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о воздушном сообщении между странами и меморандум между министерствами экономики, а также документ о сотрудничестве относительно проведения Евро-2012.

При этом А.ЧАЛЫЙ отметил, что предусматривается сильная насыщенная программа – В.ЮЩЕНКО планирует посетить многие мероприятия, в том числе экономического характера.