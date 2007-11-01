Два киевских чиновника за вымогание $400 тысяч взятки пойдут под суд

Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершено расследование уголовного дела по обвинению двух заместителей председателя государственной администрации одного из районов г. Киева в вымогании в июле с.г. взятки в сумме 400 тыс. долларов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, данные должностные лица требовали от руководителей одного из коммерческих предприятий взятку за выдачу разрешения на размещение торговых павильонов.