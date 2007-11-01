Два киевских чиновника за вымогание $400 тысяч взятки пойдут под суд
10:26, 01 ноября 2007Общество
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ГПУ завершила расследование
Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершено расследование уголовного дела по обвинению двух заместителей председателя государственной администрации одного из районов г. Киева в вымогании в июле с.г. взятки в сумме 400 тыс. долларов
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, данные должностные лица требовали от руководителей одного из коммерческих предприятий взятку за выдачу разрешения на размещение торговых павильонов.
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