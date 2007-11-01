ЮНЕСКО не собирается признавать Голодомор в Украине геноцидом?

Сегодня в Париже начинается последний этап 34-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В повестке дня стоит голосование по резолюции о признании голодомора на Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Однако в окончательном тексте резолюции "слова `геноцид` не будет". Об этом "Коммерсанту" сообщил посол одного из западноевропейских государств на Украине. Опасаясь ухудшения отношений с Россией, представители левых политических сил поддерживают изменения в документе. Тем временем правые партии и украиноведы выступают категорически против корректировки. В Министерстве иностранных дел изданию сообщили, что официальный Киев готов на редакционные правки в резолюции и отсутствию слова "геноцид".

Заведующий отделом национальных меньшинств департамента культурно-гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел (который занимался разработкой текста документа) Владимир Шкуров не смог вчера сообщить, осталось ли слово "геноцид" в резолюции после корректировки ее рабочей группой и комиссией конференции. "Учитывая то, что речь идет о всемирной организации, мне кажется, это слово будет не очень уместным. Вообще, сложно представить это слово в любом документе ЮНЕСКО, поскольку это неполитическая организация",– сказал господин Шкуров.

Резолюция ЮНЕСКО, призывающая распространять знания о холокосте и бороться со всеми формами отрицания холокоста, была единогласно принята 25 октября 2007 года. Документ последовал после резолюций о мероприятиях в память о холокосте и о его отрицании, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 и 2006 годах. Резолюция ЮНЕСКО о признании геноцида армянского народа на данный момент находится на стадии обсуждения.

Президент Виктор Ющенко добивается признания голодомора 1932-1933 годов на Украине геноцидом украинского народа с момента вступления в должность. Глава государства неоднократно заявлял, что за отрицание данного факта готов установить уголовную ответственность. В марте 2007 года Виктор Ющенко подписал указ о создании при президенте Украины координационного совета с целью обеспечения надлежащей организации и проведения мероприятий в связи с 75-й годовщиной голодомора. С 2005 года в память жертв геноцида и политических репрессий в Киеве ежегодно проводится акция "Зажги свечу". В этом году она состоится 24 ноября. 2008 год планируется объявить годом памяти жертв голодомора 1932-1933 годов. На минувшей неделе президент назвал уже проведенную подготовку к запланированным мероприятиям неудовлетворительной и сделал выговор 10 губернаторам.