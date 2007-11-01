Католическая церковь отмечает праздник Всех Святых

Два первых ноябрьских дня в католической церкви посвящены памяти усопших: День Всех Cвятых (1 ноября) и День поминовения усопших (2 ноября) следуют один за другим.

Праздник имеет глубокие языческие корни. Около двух тысяч лет назад кельтские племена в это время праздновали наступление нового года, в канун которого отмечался праздник Самбэйн. Это пограничное время (переход к зиме) считалось временем волшебным и мистическим. По преданиям, в эти дни в мир людей приходят волшебные существа сиды, зачастую враждебно настроенные к людям. Считалось также, что души умерших в этот день возвращаются в свои дома и требуют жертвенной пищи у живых. Примерно в это же время (в конце октября) древние римляне отмечали два праздника - Фералии, посвященные памяти усопших, и дни Помоны, богини древесных плодов. Такое совпадение дат способствовало сохранению традиции поминовения умерших и после повсеместного распространения христианства. Праздник сросся в народном сознании с праздником церковным. Так появился День Всех Святых, который до сих пор празднуется католической церковью 1 ноября. В этот день католики отправляются на кладбище, часто с молитвами и песнопениями, приводят в порядок могилы, ставят горящие свечи.

Канун Дня Всех Святых - Хеллоуин (искаженное староанглийское название от All hallow ees - Месса всех святых). Языческие представления о сидах в средневековом христианском сознании превратились в представления о нечистой силе, выходящей в этот день пугать благочестивых обывателей. Именно поэтому Хэллоуин облюбовали ведьмы, обязательно устраивавшие в этот день шабаш. Чтобы отпугнуть духов, в окна выставляли полую тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри. Традиция сохранилась и до наших дней. Хеллоуин еще совсем недавно широко отмечался лишь в США и Канаде, а теперь приобретает все большую популярность в Европе.