Сегодня стартует акция «7 природных чудес Украины»

С 1 ноября, в Украине начнется акция «7 природных чудес Украины».

Об этом вчера во время пресс-конференции в УНИАН сообщил один из инициаторов акции Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что новая акция является продолжением первого этапа акции «7 чудес Украины».

Н.ТОМЕНКО отметил, что целью проведения новой акции является пропаганда уникального природного мира Украины и привлечения внимания к объектам, которые имеют перспективу стать интересными не только для украинского, но и для зарубежного туристического общества.

«Природный мир Украины является той сферой, которая может стать успешной визиткой нашего государства», - сказал он. По словам Н.ТОМЕНКО, объектами для участия в конкурсе станут геологические объекты, озера, реки, природные массивы и т. п.

Акцией предусматривается, что до 1 февраля 2008 года состоится определение 100 номинантов. С этой целью оргкомитеты из каждой области будут предлагать в украинский общий список природных чудес до трех объектов из своего региона. Дополнительные 19 номинантов, отметил он, будут предложены по инициативе научных и общественных организаций. Н.ТОМЕНКО также отметил, что 7 февраля будущего года все эти 100 объектов будут обнародованы.

Во время второго этапа, отметил Н.ТОМЕНКО, до 7 июля состоятся определение и представление 21 объекта, который будет претендовать на номинации 7 природных чудес Украины.

Кроме того, отметил он, 7 июля 2008 года начнется интернет-голосование на официальном сайте, а определение победителей акции состоится 21 августа.

В свою очередь председатель государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ отметил, что новая акция привлечет внимание к Украине многих иностранных туристов. Он отметил, что после предыдущей акции «7 чудес Украины» туристический поток в наше государство за 9 месяцев достиг 17,9 млн. человек.

Он отметил, что в целом за этот период туристический поток возрос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом по словам А.ПАХЛИ, для еще большего роста туристического потока «должна существовать стабильная стратегия развития отрасли».