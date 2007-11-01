Третьяков об Универсале, Партии регионов, Януковиче и коалиции

Член блока «Наша Украина - Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что говорить о возможном подписании нового Универсала национального единства между политическими силами можно лишь после детального обсуждения проекта этого документа.

Об этом он заявил сегодня во время прямого эфира на “5-м канале”, комментируя инициативу членов Партии регионов относительно подписания нового Универсала национального единства.

«Во–первых, нужно понять, что это за универсал. Если это универсал, который будет предлагаться Партией регионов, то пусть вывесят его на своем сайте, и мы будем обсуждать», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

Он отметил, что НУ-НС выступает за то, чтобы консолидировать всех политиков ради будущего Украины. По его словам, если Партия регионов действительно готова к подписанию универсала, то он должен быть поддержан всеми членами этой политической силы и утвержден на съезде. «Пройдите всю процедуру, и тогда мы сядем с вами разговаривать. Но для этого вам (Партии регионов – УНИАН) не обязательно быть в коалиции», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ. При этом он напомнил, что лично присутствовал во время подписания Универсала национального единства в 2006 году. «Я хочу сказать, что поведение премьер-министра (Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН) было таким же, как сегодня на заседании Кабмина... Он все подписал, но как только было представление и как только он был проголосован премьер-министром, то сразу все забылось», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

При этом он в который раз отметил, что о создании коалиции между НУ-НС и Партией регионов не может быть и речи. По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, заботиться о судьбе Украины можно, даже не находясь в коалиции. «Партия регионов находится в парламенте, и народ их избирал. И не обязательно для этого входить в коалицию», - сказал он. По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, если Партия регионов действительно болеет за судьбу страны, то она должна договариваться с другими политическими силами.