ГАИ увеличит количество дорожных патрулей в выходные и праздничные дни

По инициативе руководства Министерства внутренних дел Украины, ввиду рсота количества дорожно-транспортных приключений по пятницам, выходным и праздничным дням, принято решение об усилении дорожно-патрульной службы максимальным количеством личного состава подразделений Госавтоинспекции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, увеличение количества личного состава предусмотрено за счет работников аппаратов областных подразделов Госавтоинспекции, специального отряда "Кобра" и других служб ГАИ. Главная задача усиленных нарядов, которые будут работать в такие дни, – профилактика дорожно-транспортных приключений, а именно – выявление и документирование нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь, в местах концентрации ДТП.

Ход проведения и результаты усиленных профилактических мер Госавтоинспекции находятся на постоянном контроле руководства МВД Украины.