Янукович переименовал свой оркестр в Национальный

Соответствующий указ главы государства “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1998 года №616” размещен на его официальном сайте.

Указом предусмотрено, что оркестр возглавляет директор, который назначается на должность и освобождается от должности министром обороны Украины по предварительному согласию наблюдательного совета Оркестра. На должность директора может быть назначено лицо, имеющее полное высшее профессиональное образование (дирижер) и опыт организационно-творческой работы. Директор оркестра имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности министром обороны по представлению директора оркестра. На должность заместителя директора оркестра может быть назначено лицо, имеющее полное высшее профессиональное образование (дирижер).

Заместитель директора оркестра является одним из дирижеров оркестра, исполняет обязанности директора оркестра в случае его отсутствия.

Творческую деятельность оркестра направляет его художественный руководитель, который назначается на должность и освобождается министром обороны по представлению директора оркестра, согласованному с наблюдательным советом оркестра. На должность художественного руководителя оркестра может быть назначено лицо, имеющее полное высшее профессиональное образование (дирижер) и опыт творческой работы.

Художественный руководитель оркестра является главным дирижером оркестра.

Для обсуждения репертуара оркестра, рассмотрения вопросов о его творческо-производственной и гастрольной деятельности, предоставления рекомендаций относительно сохранения и приумножения национальных традиций создается художественный совет оркестра.

Председателем художественного совета оркестра является художественный руководитель оркестра.

Художественный совет оркестра действует в соответствии с положением, утвержденным министром обороны Украины. Для осуществления контроля за деятельностью оркестра создается наблюдательный совет оркестра, в состав которого входят представители центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, творческих союзов, выдающиеся деятели культуры и искусства Украины.

Персональный состав наблюдательного совета оркестра утверждается Кабинетом министров Украины. Состав оркестра формируется в установленном порядке из числа военнослужащих и гражданских лиц. Формирование кадрового состава (художественного и артистического, кроме технического персонала) оркестра осуществляется на конкурсной основе.

Оркестр имеет штандарт. Музыканты оркестра обеспечиваются парадной и концертной формой одежды.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.