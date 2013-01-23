Запорожский судья «наколядовал» десять тысяч гривен и сел на пять лет

22:45, 23 января 2013
Общество
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Апелляционный суд Днепропетровской области оставил без изменений приговор Никопольского городского суда, который приговорил судью одного из районных судов Запорожской области к пяти годам лишения свободы.

Запорожский судья «наколядовал» на 5 лет с конфискацией

Как сообщили «Комментариям» в прокуратуре Днепропетровской области, судья получил 5000 и 4800  гривен взятки от двух граждан за принятие судебных решений в их пользу (признание права собственности на залоговое имущество).

Как отметили в прокуратуре, приговор суда первой инстанции судьей был обжалован, но государственным обвинением доказано, что мера наказания полностью соответствует тяжести совершенного преступления и личности осужденного.

Судья приговорен по ч.2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере) к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и в органах судебной власти сроком на 3 года с конфискацией имущества.

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