Запорожский судья «наколядовал» десять тысяч гривен и сел на пять лет

Как сообщили «Комментариям» в прокуратуре Днепропетровской области, судья получил 5000 и 4800 гривен взятки от двух граждан за принятие судебных решений в их пользу (признание права собственности на залоговое имущество).

Как отметили в прокуратуре, приговор суда первой инстанции судьей был обжалован, но государственным обвинением доказано, что мера наказания полностью соответствует тяжести совершенного преступления и личности осужденного.

Судья приговорен по ч.2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере) к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и в органах судебной власти сроком на 3 года с конфискацией имущества.