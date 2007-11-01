Корвет “Луцьк” завершает подготовку к антитеррористической операции НАТО

Экипаж корвета Военно-Морских Сил ВС Украины “Луцьк” завершает подготовку к участию в боевом дежурстве в рамках антитеррористической операции НАТО в Средиземном море “Активные усилия”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, об этом сегодня сообщил командир бригады надводных кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 2 ранга Сергей САВЧЕНКО.

“На данное время проходит заключительный этап подготовки корвета “Луцьк” к участию в “Активных усилиях” в ноябре-декабре текущего года. Корабль стопроцентно укомплектован личным составом, экипаж допущен к обслуживанию материальной части и к выполнению боевых упражнений”, сказал С.САВЧЕНКО.

Он добавил, что на борту корабля установлена необходимая аппаратура связи и аппаратура освещения надводной обстановки, которая позволит обеспечить работу корабля с международной системой автоматизированной идентификации судов. То есть в реальном времени определять их координаты, курс, скорость, наименование и порт назначения.

Он сообщил, что для более качественной подготовки к выполнению задач операции “Активные усилия” члены экипажа корвета “Луцьк” переняли опыт своих коллег из корвета “Тернопіль”, который нынешней весной принимал участие в этой операции НАТО. К тому же, 3 офицера из “Тернополя” назначены на высшие должности и примут участие в походе в составе экипажа корвета “Луцьк”.

Справка УНИАН. После террористических актов в США 11 сентября 2001 года НАТО на практике применили положение Статьи 5 Вашингтонского договора. По просьбе США Альянс согласился на проведение в Средиземном море антитеррористической операции “Активные усилия”. Практическая фаза операции началась 6 октября 2001 года.

Цель операции – борьба с терроризмом в рамках зоны проведения операции в Средиземном море путем предотвращения нелегальной перевозкой морем оружия и боеприпасов, противодействия незаконным перемещением людей и другой незаконной деятельности с использованием гражданских судов. Основные задачи операции – патрулирование и контроль за перемещением кораблей в зоне проведения операции.

Украина стала второй после Российской Федерации из стран – не членов НАТО, которая присоединилась к операции “Активные усилия”.

Основные формы участия ВС Украины в операции “Активные усилия” заключаются в функционировании на базе штаба Военно-Морских Сил ВС Украины Контактного пункта – элемента взаимного обмена информацией в рамках операции, направления украинского офицера связи в штаб операции (г. Неаполь, Италия), привлечения группы военного персонала ВС Украины для участия в осмотре подозрительных судов, направления кораблей и подразделений ВМС ВС Украины в состав сил, определенных для участия в операции “Активные усилия”.

С мая по июль этого года в операции “Активные усилия” принимал участие корвет ВМС Украины “Тернопіль”. Действия украинских военных моряков получили высокую оценку со стороны руководства Североатлантического альянса.