Адвокат: Супруге убитого киевского судьи Зубкова угрожают

"Светлану Зубкову начали преследовать какие-то неизвестные ей люди и угрожать физической расправой", - сказала И.Рафальская УНИАН.

Адвокат подчеркнула, что С.Зубкова написала об этом соответствующее заявление: "Зубкова написала заявление в суд для обеспечения ее безопасности, поскольку угрозы физической расправой она связывает с рассмотрением в Апелляционном суде "дела Павличенко".

И.Рафальская добавила, что заявление зарегистрировано в суде и потерпевшая надеется, что теперь ее жизни и здоровью ничего не будет угрожать.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на решение суда, которым Дмитрий и Сергей Павличенко признаны виновными в убийстве киевского судьи С.Зубкова.

Бизнесмен Дмитрий Павличенко и его сын Сергей были признаны виновными в убийстве судьи райсуда Киева С.Зубкова, которое произошло весной 2011 года. Д.Павличенко приговорен к пожизненному лишению свободы, а С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы.

14 января коллегия судей Апелляционного суда Киева приняла решение о проведении частичного судебного следствия в рамках рассмотрения апелляции Д. и С.Павличенко на приговор Голосеевского районного суда.

Акции в защиту семьи Павличенко прошли в разных городах Украины, а также за ее пределами. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.