АМК обязал Минздрав прекратить антиконкурентные действия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины, установлено, что министерство искусственно ограничило конкуренцию на рынке услуг по обучению медицинских работников, которые после его прохождения получают право осуществлять медицинские (предрейсовые и послерейсовые) осмотры водителей транспортных средств. Такое обучение проходит раз в три года.

Как показало расследование, до января 2010 года существовал соответствующий порядок, который предусматривал проведение такого обучения при наркологических заведениях.

После этого, совместным приказом Минздрава и МВД в Положение о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств были внесены изменения, в результате чего упомянутый порядок был отменен.

Вместо этого, в соответствии с приказом, организовывать и контролировать процесс обучения стало ГП «Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий» Минздрава.

Комитет признал такие действия нарушениям конкурентного законодательства и обязал Минздрав прекратить неправомерные действия.