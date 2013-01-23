Крымский чиновник хотел взятку с донецкого владельца яхты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г. Севастополя, начато досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины в отношении заведующего сектором морской акватории Севастопольской городской государственной администрации. 51-летний чиновник обвиняется в получении взятки.

По данным прокуратуры, он требовал у жителя Донецкой области взятку в размере 4000 долл. США за присвоение регистрационного номера причалу в яхт-клубе «Бухта Казачья».

При получении денег он задержан сотрудниками УМВД Украины в г. Севастополе.

Процессуальное руководство и контроль в уголовном производстве осуществляет прокуратура Севастополя.