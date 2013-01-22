Два чиновника взяли с фермера 10 тысяч взятки за подпись

22:18, 22 января 2013
Общество
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В Днепропетровской области за получение более 10 тыс грн взятки задержаны два должностных райгосадминистрации.

Чиновники взяли 10 тысяч взятки за подпись

Днепропетровск. 22 января. УНИАН. 21 января сотрудники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Днепропетровского городского управления милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двух должностных лиц государственной администрации одного из районов Днепропетровской области, которые получили 10,6 тыс грн взятки. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Злоумышленники используя свое служебное положение требовали и получили взятку от председателя одного из фермерских хозяйств за подписание актов приема-передачи земельных участков в долгосрочную аренду.

Сейчас по данному факту внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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