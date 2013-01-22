Два чиновника взяли с фермера 10 тысяч взятки за подпись

Днепропетровск. 22 января. УНИАН. 21 января сотрудники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Днепропетровского городского управления милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двух должностных лиц государственной администрации одного из районов Днепропетровской области, которые получили 10,6 тыс грн взятки. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Злоумышленники используя свое служебное положение требовали и получили взятку от председателя одного из фермерских хозяйств за подписание актов приема-передачи земельных участков в долгосрочную аренду.

Сейчас по данному факту внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.