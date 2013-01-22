В Севастополе задержали мошенника, представлявшегося милиционером

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УВД Украины в г. Севастополе, ночью в дежурную часть поступило сообщение от 43-летнего жителя Северной стороны города о том, что ему только что позвонил неизвестный, представившийся сотрудником милиции. Звонивший сказал, что «ваш сын сбил на автомобиле человека», а чтобы не открывать в отношении него уголовное производство, необходимо заплатить 6 тыс дол. Однако мужчина сразу же перезвонил сыну и, удостоверившись, что с тем все нормально, вызвал милицию.

Когда злоумышленник пришел за деньгами, мужчина, затягивая время, удерживал того до приезда следственно-оперативной группы.

Сотрудники милиции также установили, что жертвой преступника в эту же ночь стала 70-летняя жительница ул. Богданова, которая поддалась на уговоры и под предлогом освобождения от уголовной ответственности своего внука отдала мошеннику 1 тыс дол США и 4,5 тыс грн.

По данным городского УВД, только с начала января текущего года в милицию Севастополя обратились 43 жителя города с подобными заявлениями, 15 из них отдали мошенникам требуемые суммы денег.

Как сообщал УНИАН, только за три дня декабря прошлого года в Севастополе было зафиксировано 55 фактов телефонных мошенничеств, связанных с якобы имевшим место задержанием родственников сотрудниками правоохранительных органов за уголовные правонарушения и предложениями заплатить деньги за освобождение близких от уголовной ответственности. Большинство граждан, которым позвонили мошенники, просто проинформировали правоохранителей о том, что злоумышленники вымогали у них денег. В то же время, 6 севастопольцев поверили мошенникам и отдали нечистым на руку дельцам солидные суммы денег - порядка нескольких десятков тысяч гривен.

Прокурор города Игорь Пилат во время состоявшегося по его инициативе оперативного совещания с участием руководства городского управления внутренних дел заявил, что обманутые в период с 22 по 24 декабря 6 граждан передали неустановленным гражданам в общей сложности 14 тыс. долларов США, 4000 евро, 32 тыс. грн, 100 тыс. российских рублей.