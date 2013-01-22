СМИ: Меладзе может уйти из шоу-бизнеса из-за смертельного ДТП

Сегодня в СМИ появилась информация, что композитор Константин Меладзе, который стал участником смертельного ДТП в киевском регионе, взял на себя содержание детей сбитой им 30-летней Анны Пищало и перечислил семье погибшей 30 000 долларов. Эта информация частично получала подтверждение, сообщает Сегодня.

«Меладзе так тяжело и глубоко переживает эту трагедию, что даже я его не сразу узнал, - поделился близкий родственник Пищало. - Композитор сказал, что готов бросить писать музыку, закроет своей проект ("Голос страны" на канале "1+1", - Ред.), поскольку эта трагедия не дает ему возможности работать. Константин отметил, что будет содержать детей до их совершеннолетия. Речь не идет о десятках тысяч долларов, который якобы были перечислены, это ложь. Он сказал, что будет их одевать, учить, кормить».

Напомним, авария с участием известного музыканта произошла 27 декабря около 18:32 на 32 км трассы "Киев-Обухов". Джип Меладзе сбил переходящую дорогу Анну Пищало, женщина погибла. Сейчас проводятся экспертизы, которые установят скорость автомобиля и точное место аварии. По новому УПК следствие должно длиться 2 месяца (то есть должно завершиться 1 марта, - Ред.), после чего материалы будут переданы в суд. Если вину Меладзе докажут, ему может грозить до 8 лет.