СМИ: Меладзе взял на содержание двух детей сбитой им женщины
Константин Меладзе, который в конце декабря на своем «Лексусе» сбил насмерть женщину, решил взять на содержание ее детей — до тех пор, пока они не достигнут совершеннолетия.
Об этом пишет «МК». Аналогичную информацию распространила и «Экспресс газета», сообщает Lenta.ru.
По информации «МК», Меладзе уже перечислил родственникам погибшей 30 тысяч долларов. По сведениям «Экспресс газеты», в дальнейшем деньги на содержание ее детей — пятилетнего Даниила и двухлетней Софии — будут поступать ежемесячно (в каком размере — не уточняется).
ДТП с участием Константина Меладзе произошло 27 декабря на трассе «Киев-Обухов». Возле транспортной остановки «Пятихатка» автомобиль, которым управлял продюсер, сбил 30-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте.
Водитель не пытался скрыться с места происшествия. Он остановился, сам вызвал милицию и скорую помощь. Затем прошел проверку алкотестером, которая показала, что он был трезв.
Погибшая Анна Пищало ранее работала в стоматологической клинике. Позднее ушла в декретный отпуск. Она проживала в поселке Козин Киевской области.
Тело погибшей было обнаружено близ пешеходного перехода (как сообщалось, в 15-20 метрах от «зебры»). По одной версии, женщина переходила дорогу не по «зебре», а рядом с ней, по другой — ее отбросило при ударе. В СМИ также появилась информация, что водитель, возможно, нарушил скоростной режим: местное издание «В городе», ссылаясь на очевидцев, писало, что автомобиль ехал на скорости в 120 километров в час, при разрешенных 90.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения», повлекшее смерть потерпевшего». Были назначены экспертизы, которые, по информации «Комсомольской правды в Украине», будут завершены к концу февраля.
Меладзе, по информации «Сегодня», проходит по делу как свидетель. В соответствии с новым УПК Украины, как отмечает представитель киевского областного управления МВД Николай Жукович, «пока нет доказательств, что он виновен, ему никакая мера пресечения не избирается; если у следователя появятся доказательства вины, он обратится в суд, чтобы избрать ему меру пресечения». Родственники погибшей, как сообщалось, претензий к продюсеру не имеют.
Константин Меладзе известен как один из создателей группы «ВИА Гра», продюсер ряда телевизионных шоу. В конце 2012 года он объявил, что «ВИА Гра» прекращает существование, однако затем решил возродить проект в виде реалити-шоу.