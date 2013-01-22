Украина обсудила с «Газпромом» стратегическое партнерство

Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер и вице-премьер правительства Украины Юрий Бойко на рабочей встрече в Москве во вторник обсудили вопросы стратегического партнерства, говорится в сообщении российского газового холдинга, сообщают РИА Новости.

"На встрече обсуждались вопросы взаимовыгодного стратегического партнерства", - сказано в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м из 426 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составляла около 416 дол. за 1 тыс. куб. м, во втором - 425 долл. за 1 тыс. куб. м. Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 дол. за тысячу кубометров.