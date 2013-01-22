Суд начал рассмотрение иска Могилянки к ведомству Табачника

В Могилянке хотят, чтобы суд признал противоправным отказ министерства согласовать правила приема в университет на 2013 год, по которым студенты, вне зависимости от направления оконченой бакалавратуры, могут поступать на любое направление магистратуры.

"Студент может получить степень бакалавра по экономике, пойти на магистратуру, получить знания по журналистике и в результате работать экономическим журналистом. Такой специалист будет более востребован на рынке труда",— сказали в НаУКМА Коммерсанту-Украина.

Вместе с тем в Минобразования напомнили, что получение квалификационно-образовательных уровней в Украине является последовательным: студентам разрешается поступать лишь на то направление магистратуры, по которому был закончен бакалаврат.

В НаУКМА запрет перекрестного поступления считают посягательством на автономию вуза.

Адвокат фирмы ЛББК, представляющей интересы НаУКМА в суде, Андрей Гук, рассказал, что вчера суд рассматривал дело по существу, были заслушаны пояснения сторон, после чего было решено перейти в письменный режим рассмотрения дела. Ответчику дали три дня, чтобы предоставить письменные возражения.

По словам Гука, в ходе заседания судья поинтересовался у представителей Минобразования, есть ли в законодательстве норма, запрещающая перекрестное поступление, и получил отрицательный ответ.