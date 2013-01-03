Могилянка подала в суд на ведомство Табачника

Об этом говорится в сообщении размещенном на персональном журнале Сергея Квита, президента Могилянки.

"Киево-Могилянская Академия основала свой Магистериум как второй цикл высшего образования в 1996 году, за два года до того, как это было сделано в Украине, именно по такой концепции, общепринятой во всем мире», - написано в сообщении.

"... в нашей стране выпускник бакалаврской программы по физике может вступать лишь на магистерскую программу по физике, историк - на магистерскую по истории, также наоборот - финансист не вправе поступать на программу по экономической теории, культуролог - на философию и т.д. Этот абсурдный подход отрицает существующую в Едином Европейском пространстве высшего образования, и в России, стратегию мобильности и междисциплинарности, негативно влияя на организацию учебного процесса и качество высшего образования. То есть нигде в мире, кроме Украины, при поступлении на определенную магистерскую программу у абитуриентов никто не спрашивает, какой бакалаврский диплом они имеют ", - поясняется в сообщении.

Авторы иска напомнили, что ранее Дмитрий Табачник "пытался отменить в Киево-Могилянской Академии английский язык как второй рабочий, переписать устав НаУКМА".

Могилянка рассматривает требование Минмолодежспорта отменить «перекрестное вступление» как посягательство на Могилянскую систему Liberal Arts Education (свободного творческого обучения). Также Могилянка обвиняет Табачника в проведении политики самоизоляции и казарменной унификации высшего образования в Украине.

"Наш судебный иск направлен на защиту общественных и государственных интересов, связанных с необходимостью повышения качества украинских университетов и их конкурентоспособности на международной арене", - подытоживается в сообщении.