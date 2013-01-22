Правозащитник: с киевлян дерут огромные переплаты за тепло

Об этом сообщили УНИАН сообщили в Общественном комитете защиты конституционных прав и свобод граждан и в Гражданской сети ОПОРА.

В сообщении отмечается, что в соответствии с исследованиями, проведенными Общественным комитетом защиты прав граждан (Луганск), формирование завышенных тарифов в каждом городе Украины происходит по одной и той же схеме: коммунальщики используют устаревшие нормативы расходов тепла на отопление домов, рассчитанные на такие холодные зимы, как были 70-100 лет назад – по метеонаблюдениям в период 1881-1960 годов.

“Например, в Киеве для расчета тарифа на отопление применяется средняя годовая температура внешнего воздуха в отопительный период -1,1 С°, а в 2011 году фактически было +0,7 С°. В Луганске применяется -1,6 С°, а в 2011 году было +0,3 С°. В Николаеве, соответственно, применяется +0,4 С°, а по факту за 2011 год было +2,35 С°. Если принимать во внимание, что общая отапливаемая площадь (по официальным данным) в Киеве более 74 млн кв. м, в Луганске почти 5 млн кв. м, в Николаеве – более 4 млн кв. м, то потребители этих городов, если они добросовестно оплачивали услугу по теплоснабжению, переплатили значительные суммы. И это – только по температурному фактору”, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к завышению тарифа приводит не только архаичный температурный фактор, но и использование при расчетах завышенных нормативов потребления тепла на 1 кв. м отапливаемой площади.

“Этот норматив ориентирован на старые холодные зимы”, - отмечают правозащитники.

В сообщении также отмечено, что законом о жилищно-коммунальных услугах, например, установлено, что рост тарифов не должен опережать роста доходов. Однако эта норма не выполняется. В частности, приводится пример Луганска, где с 2005 по 2011 год тариф на отопление 1 кв. м возрос с 0,80 грн до 7,57 грн (в 9 раз), а минимальная заработная плата за тот же период возросла с 332 грн до 941 грн (в 3 раза).

Правозащитники требуют от органов исполнительной власти внедрить практику перерасчета стоимости потребленного тепла с учетом разницы между нормативной и фактической температурами «на улице» и возвращать потребителям излишек платежей.

“Относительно практики применения устаревших нормативов из справочника «КТМ 204 Украина 244-94», то общественные активисты настаивают отправить его в архив. Это будет предпосылкой настоящего реформирования теплового хозяйства с применением энергосберегающих технологий”, - говорится в сообщении.