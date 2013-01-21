В Абхазии убили противника Деда Хасана

Об этом 21 января сообщает Лента.ру со ссылкой на издание «Наша Абхазия».

Нападение на 31-летнего А.Гулию было совершено на улице в Сухуми. К вору в законе подъехала машина, из которой открыли огонь. Дата нападения не уточняется, сообщается лишь, что в ночь на 20 января А.Гулия умер в больнице.

А.Гулия получил статус вора в законе 10 декабря 2012 года в Дубае. Там прошла «сходка» примерно шестидесяти воров в законе, противостоящих лидеру российского криминалитета Деду Хасану. На встрече были «коронованы» 15 новых воров, что рассматривалось как вызов А.Усояну. В последнее время в преступной среде в связи с конфликтами действовал мораторий на новые «коронации», и нарушать его решались лишь сторонники Деда Хасана. В Дубае его противники показали, что тоже считают себя вправе нарушить запрет.

По информации агентства «Прайм крайм», после дубайской «сходки» приближенные А.Усояна открыли «охоту» за «коронованными» там ворами. Чтобы уладить ситуацию, в конце декабря в Москву прибыли двое недоброжелателей Деда Хасана - Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) и Джемо Микеладзе (Джемо).

16 января Дед Хасан был застрелен снайпером на выходе из своего любимого ресторана. 20 января криминального авторитета похоронили на Хованском кладбище в Москве. Первоначально тело погибшего собирались вывезти на родину, в Грузию, однако друзьям покойного не удалось получить от грузинских властей гарантий неприкосновенности. В Грузии за статус вора в законе предусмотрена уголовная ответственность.

По мнению аналитиков, после смерти Деда Хасана (который не оставил весомого преемника) в криминальном мире начнется передел власти. В «Прайм крайм» отмечают, что смерть А.Гулии, скорее всего, является местью за убийство А.Усояна.