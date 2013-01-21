ГПтС: В Лукьяновском СИЗО Павличенко подрался с сокамерником

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области.

Как говорится в сообщении, работники пенитенциарного учреждения оперативно отреагировали и остановили драку между заключенными.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа Шевченковского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве.

Правоохранители выяснили, что между сокамерниками возник словесный конфликт, который затем перерос в столкновение. Во время драки заключенные нанесли друг другу несколько ударов. Врач СИЗО осмотрел обоих заключенных и обнаружил у них ушибы лица и шеи, проинформировали в Управлении ГПтС.

В то же время от написания заявлений по этому поводу и прохождения судебно-медицинского обследования заключенные отказались, мотивируя тем, что не имеют претензий друг к другу, отмечается в сообщении.

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Несмотря на это правоохранители внесли сведения по этому факту в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 Уголовного кодекса Украины «Преднамеренное легкое телесное повреждение» и начали расследование, сообщили в пенитенциарной службе.

Заключенные сразу же были переведены в разные камеры, добавили в УГПтС.

Как сообщалось, Голосеевский районный суд Киева 2 октября 2012 года приговорил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева С.Зубкова.

По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству судьи.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Дмитрию и Сергею Павличенко.

В частности, суд обязал УГПтС в Киеве и Киевской области 23 января в 11.00 доставить подсудимых в зал заседания Апелляционного суда столицы для проведения их допроса и исследования материалов дела в части показаний осужденных, которые они давали в суде первой инстанции.

С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.