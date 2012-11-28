УНИАН получил полный текст судебного приговора по делу Павличенко

Как сообщалось ранее, после акции протеста в поддержку осужденных Дмитрия Павличенко и его 19-летнего сына Сергея Голосеевский райсуд выступил с сообщением, в котором приводятся данные, подтверждающие обвинительный приговор Павличенко.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября в Киеве проходила акция протеста в поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко, осужденных за убийство судьи Шевченковского райсуда Сергея Зубкова.

В киевском парке собралось около 3000 человек, которые называют приговор Павличенко несправедливым.

Акцию организовали фанаты киевского "Динамо".

2 октября 2012 года 47-летний киевлянин Дмитрий Павличенко и его 19-летний сын Сергей были осуждены за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева Сергея Зубкова, соответственно, к пожизненному заключению и 13 годам тюрьмы.