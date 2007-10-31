Спасатели подняли на поверхность тела 4 горняков, погибших в Краснодоне

По состоянию на 7 часов утра 31 октября в г. Краснодон Луганской области на шахте им. 50-летия СССР, ОАО "Краснодонвугілля", изъяты из-под завала и подняты на поверхность тела 4 горняков, которые погибли 28 октября в результате обрушения породы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, для аварийно-спасательных работ были привлечены шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в шахтоуправлении имени 50-летия СССР ОАО «Краснодонвугілля» произошел обвал породы.

В аварию попали 8 горняков, четверо из которых оказались в активной зоне завала и были смертельно травмированы. Четверо горняков вышли из-под обвала самостоятельно. Двое из них получили травмы разной степени тяжести.

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело по факту гибели четырех горняков на шахте им. 50-летия СССР, компании "Краснодонвугілля", где 28 октября произошла авария. Дело возбуждено по ст. 272 ч. 2 Криминального кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

Руководство открытого акционерного общества «Краснодонвугілля» пообещало выплатить семьям погибших горняков шахты имени 50-летия СССР более 1 млн. грн.

На шахте работает 1800 человек, действует два очистительных забоя. Годовая добыча на шахте за 2006 год составляла 847 тыс. тонн. Лаву, в которой состоялась трагедия, должны были ввести в эксплуатацию через неделю. На время трагедии там завершался монтаж угольного комбайна.