Партия регионов очень не хочет, чтобы Луценко был министром внутренних дел

Члены Президиума Политсовета Партии регионов убеждены, что лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона», бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО будет нести ответственность за применение принципа политической целесообразности в работе правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении Партии регионов, обнародованном на официальном сайте партии.

В документе напоминается, что сегодня на пресс-конференции бизнесмен Борис ПЕНЧУК «публично признал, что Ю.ЛУЦЕНКО вынуждал его свидетельствовать против Бориса КОЛЕСНИКОВА (члена Партии регионов - УНИАН), что с целью преследования Бориса КОЛЕСНИКОВА Юрий ЛУЦЕНКО держал семью ПЕНЧУКА и его самого под домашним арестом, что на ПЕНЧУКА оказывались давление и запугивания со стороны работников МВД».

Президиум Политсовета Партии регионов считает, что «ради собственного имиджа борца с коррупцией, который добросовестно строит себе этот политик (Ю.ЛУЦЕНКО - УНИАН), он не гнушается даже самыми грязными методами, компрометируя тем самым саму идею борьбы с коррупцией».

В заявлении отмечается, что Партия регионов «решительно осуждает практику незаконных преследований, провокаций и лжи, которые применяет Юрий ЛУЦЕНКО в своей деятельности и которыми он пользовался в своей работе в должности министра внутренних дел».

«Мы обращаемся к Президенту Украины с призывом сделать все для того, чтобы подобные методы больше никогда не применялись правоохранительными органами по отношению к гражданам Украины», - сказано в заявлении.

«Мы рассчитываем на то, что вместе с Партией регионов против произвола высоких должностных лиц выступит широкая общественность, и мы положим конец сталинско-луценковским методам поиска врагов народа. Заверяем – наша решительность в борьбе против луценковщины в правоохранительных органах будет непреклонной и обязательно даст результат», - заявляют члены Президиума Политсовета Партии регионов.

Они убеждены, что Ю.ЛУЦЕНКО «будет нести ответственность перед законом за содеянное: за незаконные преследования, за фабрикацию уголовных дел против невинных, за использование служебного положения в собственных корыстных целях, за применение принципа политической целесообразности в работе правоохранительных органов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 октября, бизнесмен Б.ПЕНЧУК на пресс-конференции в УНИАН обвинил Ю.ЛУЦЕНКО в том, что тот использовал его в своих политических целях по делу Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.ПЕНЧУК отметил, что решил сделать это заявление только потому, что Ю.ЛУЦЕНКО опять претендует на руководство силовыми структурами. Он уверен, что Ю.ЛУЦЕНКО «развернет репрессии в стране».

Комментируя это заявление, Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что Б.ПЕНЧУК может быть привлечен к уголовной ответственности за дачу неправдивых показаний.