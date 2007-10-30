Памятник Ленину перенесли на улицу Шевченко по инициативе православной церкви

В поселке городского типу Недригайлов Сумской области, перенесли памятник Владимиру Ленину: из центра поселка – в Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится на улице Шевченко.

Как сообщили УНИАН в Недригайловской райгосадминистрации, инициатором переноса памятника выступила Украинская православная церковь Киевского патриархата, а соответствующее решение было принято в прошлом году на сессии Недригайловского поселкового совета. В течение года продолжались работы по подготовке нового места для установления памятника.

В августе этого года Министерство культуры и туризма Украины направило положительное экспертное заключение о разрешении на перенос памятника. В связи с проведением реконструкции центральной площади поселка, 26 октября за спонсорские средства здесь был демонтирован памятник Ленину и установлен на новом месте.

Как сообщила 26 октября пресс-служба Коммунистической партии Украины, ночью в Недригайлове был украден памятник Ленину. Коммунисты утверждают, что преступление совершили "националистические вурдалаки". По их мнению, преступники хотели таким образом угодить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, который, посещая райцентр, неоднократно выражал недовольство в связи с тем, что там стоит памятник вождю мирового пролетариата.