«Международные Авиалинии Украины» отменяют полеты в Италию

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» вынуждена объявить об отмене рейсов Киев-Рим и Киев-Милан, предварительно, в период с 31 октября по 5 ноября, в связи отсутствием утверждения зимнего расписания полетов со стороны авиационных властей Италии.

Как отмечают в пресс-службе МАУ, отсутствие разрешения авиационные власти Италии мотивируют наличием спорных вопросов между авиационными властями двух стран.

По данным авиакомпании, начиная с 31-октября, будут отменены рейсы МАУ Киев-Рим PS 305/306 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям и Киев-Милан PS 311/312 по понедельникам и пятницам, предварительно, по 5 ноября включительно.

Согласно сообщению, несмотря на то, что все необходимые запросы авиакомпании МАУ были направлены авиационным властям Италии вовремя, уведомление об отсутствии утверждения зимнего расписания полетов МАУ авиакомпания получила от авиационных властей Италии только 29 октября, на второй день зимней навигации. «Данное решение для авиакомпании МАУ является форс-мажорным обстоятельством», - отмечают в компании.

Согласно сообщению, «Международные Авиалинии Украины» юридически не несут перед пассажирами ответственности за действия авиационных властей Италии, которые находятся вне контроля авиакомпании, однако МАУ приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства и приложит все усилия для их минимизации. В частности, всем пассажирам с данных рейсов будут предложены альтернативные возможности по осуществлению перелетов рейсами МАУ и других авиакомпаний через стыковочные пункты в Европе.

Авиакомпания МАУ активно сотрудничает с Государственной авиационной администрацией Украины в переговорном процессе с авиационными властями Италии в части возобновления программы регулярного воздушного сообщения между Украиной и Италией в зимний период 2007/2008 в полном объеме и выражает надежду, что положительное решение будет принято незамедлительно, что позволит избежать дальнейших отмен регулярных рейсов авиакомпании МАУ.