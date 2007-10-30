В БЮТ говорят, что люди Черновецкого отрезали суд от света

Представители Леонида Черновецкого блокируют работу районного суда Днепровского района Киева, который сегодня, 30 октября, рассматривает дело об исполнении Закона Украины об императивном мандате в органах местного самоуправления. Об этом сообщает сайт БЮТ.

"Представители Черновецкого заблокировали помещение суда, отключили электроэнергию и своими действиями осуществляют психологическое давление на коллегию судей, которая рассматривает дело", - говорится в сообщении.

Как заявил Андрей Портнов, народный депутат 5-го созыва, член фракции БЮТ, сегодняшнее решение суда должно поставить точку в вакханалии беззакония, которое осуществляет Леонид Черновецкий и его окружение в Киевраде. В соответствии с Законом об императивном мандате те, кто изменил избирателям и вошел в так называемое большинство Черновецкого, сложат свои депутатские мандаты.

«Блок Юлии Тимошенко сделает все для того, чтобы виновные в создании препятствий для осуществления судопроизводства ответили перед законом и понесли заслуженное наказание», – отметил Портнов.

«Учитывая это, мы требуем от Генерального прокурора Украины, от исполняющего обязанности министра внутренних дел срочно принять меры для разблокирования работы суда, провести расследование и привлечь виновных к ответственности», – заявил Андрей Портнов.