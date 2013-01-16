Министр говорит, что могильник ядерных отходов в Украине построят в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня пресс-конференции в Донецке сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков.

«В Чернобыльской зоне строится могильник для отработанного ядерного топлива. Первая очередь уже готова на 95%, вторая очередь – на 84%... Этот могильник будет построен по плану в 2013 году», - сказал министр.

Он пояснил, что этот могильник «будет иметь основные функции – это утилизация того, что осталось на Чернобыльской атомной станции, хранение отработанного ядерного топлива с оставшихся действующих украинских станций.

«Это просто обычная утилизация. Так как эта зона уже непригодна для жизнедеятельности региона», - добавил О. Проскуряков.

Справка УНИАН. 9 февраля 2012 года Верховная Рада приняла Закон "Об обращении с отработанным ядерным топливом относительно размещения, проектировании и строительстве централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЕР отечественных атомных электростанций".

Летом прошлого года экологи выступили против строительства хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне, выразив, в частности, обеспокоенность вопросом транспортировки отходов в хранилище и возможным загрязнением окружающей среды.