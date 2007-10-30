Украина прекратила экспорт электроэнергии в Польшу

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» прекратило экспорт электроэнергии в Польшу с 1 октября из-за предписания Национальной комиссии регулирования электроэнергетики закупать электроэнергию для экспорта в Польшу по ценам не ниже сложившихся на Оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе «горячей линии» в Кабинете министров сообщил председатель НКРЭ Сергей ТИТЕНКО.

«Мы издали постановление, что на рынке покупайте по цене рынка», - сказал он.

С.ТИТЕНКО сообщил, что после издания НКРЭ этого документа компания прекратила физический экспорт электроэнергии в Польшу, поскольку последняя цена, зафиксированная в долгосрочном контракте «Укринтерэнерго» и польской компании «Зомар», составляла 2,85 центов за кВт/ч в то время, как на ОРЭ в октябре цена приблизилась к 5 центам.

С.ТИТЕНКО отметил, что после прекращения экспорта в «Укринтерэнерго» начали поступать новые предложения о заключении долгосрочных контрактов от польских операторов по более выгодным ценам. Однако в настоящее время «Укринтерэнерго» еще не заключало новых экспортных контрактов по направлению в Польшу, сообщил он.

С.ТИТЕНКО добавил, что в связи с принятием данного решения «Захидэнерго» приняло решение о приостановке работы энергоблоков на Добротворской ТЭС, что, по его мнению, позволит дополнительно сэкономить энергетический уголь для пополнения его запасов на складах энергогенерирующих компаний.

Справка УНИАН. Украина экспортировала электроэнергию в Польшу по долгосрочному контракту между ГПВД «Укринтерэнерго» и польской компанией Zomar S.A. По информации СМИ, компания Zomar перепродавала купленную у Украины электроэнергию компании Zamojska Korporacia Energetychna, у которой в долгосрочной аренде находится межсистемная линия, объединяющая энергосистемы Украины и Польши.

Кроме того, Zomar поставляет электроэнергию (около 25 МВт) на польский меткомбинат Huta Chestochowa, принадлежащий ИСД. В 2006 году «Укринтерэнерго» поставило Zomar S.A. 80,5 МВт, в 2007 году поставки прогнозируются на уровне 100-180 МВт.