Хакеры из ЕСМ заявляют, что следом за сайтом Ющенко ”положат” сайт СБУ
Президенту предлагают снять главу СБУ
Евразийский союз молодежи взял на себя ответственность за блокирование работы официального сайта президента Виктора Ющенко.
Об этом говорится в сообщении, распространенном ЕСМ во вторник.
"28 октября, в ответ на атаку со стороны оранжевого фашистского режима Ющенко на официальный сайт ЕСМ http://rossia3.ru ЕСМ атаковал официальный ресурс украинского президента - http://www.president.gov.ua/, который лежит бездыханно до сих пор", - заявили лидеры организации.
По словам участников пресс-конференции, их "умилила официальная реакция пресс-службы президента Украины, весь день заявлявшей, что сайт работает в нормальном режиме".
Так же члены ЕСМ заявили, что "если атака на их евразийские ресурсы с территории Украины не прекратится в ближайшее время, они "положат" и сайт СБУ тоже".
"Пусть пока готовятся, хотя это бесполезно. Предлагаем Ющенко заранее снять Наливайченко, тогда атаки с нашей стороны на сайт СБУ точно не будет" - заявили лидеры ЕСМ.
Как сообщалось, на сайт президента в течение трех дней осуществляются хакерские атаки.