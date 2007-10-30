Хакеры из ЕСМ заявляют, что следом за сайтом Ющенко ”положат” сайт СБУ

Евразийский союз молодежи взял на себя ответственность за блокирование работы официального сайта президента Виктора Ющенко.

Об этом говорится в сообщении, распространенном ЕСМ во вторник.

"28 октября, в ответ на атаку со стороны оранжевого фашистского режима Ющенко на официальный сайт ЕСМ http://rossia3.ru ЕСМ атаковал официальный ресурс украинского президента - http://www.president.gov.ua/, который лежит бездыханно до сих пор", - заявили лидеры организации.

По словам участников пресс-конференции, их "умилила официальная реакция пресс-службы президента Украины, весь день заявлявшей, что сайт работает в нормальном режиме".

Так же члены ЕСМ заявили, что "если атака на их евразийские ресурсы с территории Украины не прекратится в ближайшее время, они "положат" и сайт СБУ тоже".

"Пусть пока готовятся, хотя это бесполезно. Предлагаем Ющенко заранее снять Наливайченко, тогда атаки с нашей стороны на сайт СБУ точно не будет" - заявили лидеры ЕСМ.

Как сообщалось, на сайт президента в течение трех дней осуществляются хакерские атаки.

Украинская правда