Эксперт: шанс оправдаться в украинских судах составляет 0,5%

Шанс получить оправдательный приговор суда в уголовных делах составляет полпроцента, заявил председатель совета правозащитной организации “Донецкий Мемориал”, председатель Пенитенциарного общества Украины Александр БУКАЛОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, презентуя результаты статистического обзора “Уголовные наказания в Украине” на пресс-конференции в Киеве, А.БУКАЛОВ сказал: “Если следствие говорит, что человек совершил преступление, шанс доказать противоположное – полпроцента”.

Согласно статистическим данным, доля оправдательных приговоров в 2006 году составляла 0,52% от общего количества вынесенных приговоров в уголовных делах. По мнению авторов обзора, такой показатель является “неестественно низким”.

На вопрос, почему сложилась такая ситуация, А.БУКАЛОВ ответил, что фактором влияния является практика советских времен, а также – нехватка квалифицированных адвокатов.

Как отмечалось на пресс-конференции, всего по приговорам, которые вступили в законную силу, в 2006 году осуждено 160,9 тысяч чел., что на 9,1% меньше, чем в 2005 году, из них за совершение особо тяжких преступлений – 66,9 тысяч чел. или 41,6%. После отмены смертного наказания в 1997 году уровень применения самого тяжелого наказания – пожизненного заключения – не снизился. По состоянию на середину этого года его отбывали 1435 чел., в том числе 14 женщин.

В целом в Украине ежегодно привлекаются к уголовной ответственности около 200 тысяч чел., около четверти из них – почти 50 тысяч чел. – получают наказание в виде лишения свободы.

По информации А.БУКАЛОВА, в учреждениях наказания на сегодняшний день находится около 160 тысяч чел., из них свыше 1400 осуждены к пожизненному лишению свободы.

В целом, согласно статистическим данным, уровень преступности в Украине в 2006 году снизился. На протяжении года органами МВД и прокуратуры зарегистрировано 490,2 тысячи преступлений, что на 13,3% меньше показателя предыдущего года. Снижение уровня преступности по всей территории Украины произошло за счет резкого уменьшения количества краж имущества на 29,2% или на 54,5 тысяч случаев. В прошлом году их было зарегистрировано 132,2 тысячи, но, как отмечают авторы исследования, они остались наиболее распространенными в структуре преступности, ведь их удельный вес составляет 31,4%. Такая ситуация стала следствием изменений в законе, согласно которым мелкие кражи перестали считаться уголовным преступлением.

По данным исследования, в 2006 году было зарегистрировано 3,2 тысячи преднамеренных убийств и покушений на убийство, что составляет 0,76% от всех преступлений и на 2,9% меньше уровня 2005 года.

В ведении МВД находится 501 изолятор временного содержания (ИВС), которые в целом рассчитаны на более 10 тысяч мест, где задержанные могут находиться максимум 3 суток (в исключительных случаях – 10). Ежедневно в ИВС Украины содержится около 7 тысяч чел.

Как отмечают авторы исследования, практика деятельности милиции меняется достаточно медленно, появляется немало свидетельств о новых случаях коррупции или незаконного задержания граждан милицией, в частности, “существенной проблемой остается пропажа паспортов граждан после их задержания и изъятия органами милиции”.

В то же время положительные изменения в деятельности милиции в 2005-2006 годах, по мнению авторов обзора, связаны с образованием и деятельностью Общественного совета при МВД, в состав которого входят руководители ведомства и правозащитники. В это же время было положено начало деятельности мобильных групп, которые периодически посещают райотделы милиции и изоляторы, изучая условия содержания заключенных и соблюдения прав человека в тюрьмах.