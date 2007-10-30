Харьковский облсовет принял программу увековечения памяти жертв голодомора

Депутаты Харьковского областного совета сегодня на сессии приняли программу увековечения памяти жертв голодомора 1932-1933 гг. в Украине, которая будет реализована в области в 2007-2008 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, за эту программу проголосовали 84 депутата из 124, зарегистрированных в зале, 22 высказались против, один воздержался.

Программа, предусматривающая финансирование из областного бюджета на сумму свыше 3 млн. грн., включает, в частности, издание Книги памяти, а также сооружение Мемориала.

Депутаты облсовета, большинство которых составляют представители Партии регионов, поддержали предложение фракции коммунистов не считать голодомор 1932-33 гг. актом геноцида против украинского народа и исключили из текста постановления данный термин.