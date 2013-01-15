В Тернопольской области собирают подписи, чтобы не допустить приватизацию лавры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 15 января, во время пресс-конференции сообщил Архиепископ Тернопольский, Кременецкий и Бучачский Украинской православной церкви Киевского патриархата Нестор.

Сбор подписей предопределен тем, что 25 декабря 2012 г. в секретариате Верховной Рады Украины зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины», авторами которого выступили несколько народных депутатов от Партии регионов и Коммунистической партии. Законопроект предусматривает исключение сооружений Почаевской лавры из перечня объектов, которые не подлежат приватизации.

Архиепископ сообщил: «Подписи за недопущение исключения лавры из данного перечня будут собирать в приходах. Потом направим подписанные обращения Президенту Украины и депутатам Верховной Рады. К сбору подписей присоединятся общественные и политические организации. Кроме этого, буду ходатайствовать, чтобы наш Святейший Патриарх тоже направил отдельное обращение по этому поводу. Кроме этого, каждая громада пошлет свое письмо и выразит свою позицию по данному вопросу".

«После того, как жители массово выступят против приватизации святыни, депутаты вынуждены будут учесть их мнение», - считает он.

Владыка Нестор также сказал, что церковь выступает категорически против приватизации храмов.

По его мнению, «пока нет единой украинской поместной церкви, вопрос приватизации храмов является преждевременным. К тому же, Почаевскую лавру потом хотят передать церкви, центр которой находится за пределами Украины».

Внефракционный депутат Тернопольского областного совета Степан Барна на пресс-конференции заметил, что общественность области уже собирала подписи с требованием не допустить приватизации лавры, когда в сентябре 2011 года Дмитрий Шенцев (Партия регионов – УНИАН) и Юрий Бут (прошел по списку блока «Наша Украина – Народная самооборона») зарегистрировали в ВР законопроект под номером 9105 «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации» (относительно исключения из «Перечня» зданий Почаевской лавры)».

Тогда было собрано 200 тысяч подписей. «Эти подписи тоже остаются актуальными», – отметил С. Барна.

Он также заметил, что если законопроект 9105 предусматривал исключение из перечня объектов, не подлежащих приватизации, многих храмов в Украине, то последний законопроект уже предусматривает исключение из перечня лишь Почаевской лавры.

Еще один депутат облсовета Богдан Гачкевич на пресс-конференции напомнил, что чтобы сделать невозможной приватизацию комплекса в Почаевн, депутаты облсовета обращались в ЮНЕСКО относительно включения лавры в список памятников культурного наследия этой организации.

«Нам пришел ответ из ЮНЕСКО, что они не против. При этом послали список документов, которые необходимо подать, чтобы ЮНЕСКО взяло лавру под свою охрану. В частности, соответствующие обоснования должно сделать научное учреждение «Львовзападпроектреставрация». На это необходимо 3 млн грн. Сейчас изыскиваем эти средства. Мы планируем их привлечь из местных бюджетов», - сообщил Б.Гачкевич.

С.Барна добавил, что Министерство культуры тоже не возражало против включения Почаевской лавры в список памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Однако, «при этом никаких представлений министерство не сделало, соответственно, нет и финансирования этой процедуры. Поэтому средства нам придется искать в бюджетах области», - подытожил депутат.

Справка УНИАН. 29 мая 2001 года Кабмин объявил комплекс памятников в городах Кременец и Почаев Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником. Распоряжением Кабмина в 2002 году все памятники были переданы из общей собственности громад Кременецкого района в государственную собственность с внесением в сферу управления Госстроя.

В июле 2003 г., согласно распоряжению Кабмина, сооружения Почаевской лавры исключены из состава заповедника, а в ноябре состоялась передача лавры в бесплатное пользование представителям Украинской православной церкви Московского патриархата, о чем заключено соглашение на 49 лет.

С избранием нового состава областного совета 15 марта 2009 года депутаты приняли решение о создании Временной контрольной комиссии по проверке законности передачи храмного комплекса в Почаеве Украинской православной церкви Московского патриархата, а также относительно соблюдения Московским патриархатом земельного и миграционного законодательства Украины. Комиссия выявила многочисленные нарушения украинского законодательства

Областной совет дважды принимал обращение к руководству государства относительно отмены решения о передаче святыни Московскому патриархату и возвращения лавры в состав заповедника, и в обоих случаях никакой реакции, как утверждают в облсовете, на обращение не было.

Во время визита В. Януковича в Почаев в январе 2011 года тогдашний председатель облсовета Алексей Кайда лично передал Президенту все решения и обращения, которые принимали депутаты Тернопольского облсовета относительно Почаевской лавры.

Обращалась местная власть и общественность к руководству государства по поводу недопущения приватизации Почаевской лавры и в 2011 и 2012 годах.