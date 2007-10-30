Эксперты: украинцы «практически не нуждаются в демократических ценностях»

Тотальная коррупция не угрожает украинской демократии, потому что ее просто нет, однако очевидной является тотальная подверженность украинского общества коррупции.

Таким образом эксперты Института Горшенина прокомментировали агентству УНИАН результаты доклада группы стран-членов Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO), которая считает, что уровень коррупции в Украине угрожает принципам демократии в стране.

Выводы GRECO об исключительной подверженности украинского общества коррупции подтверждают и результаты собственных исследований Института Горшенина, проведенные в рамках годовой программы «Ментальные основы выбора».

В частности, как отметили в Институте, данные исследования свидетельствуют о том, что общество воспринимает коррупцию как неотъемлемую часть процесса своего развития.

Например, две трети жителей Украины заявили о том, что им приходилось давать взятки, а почти 85% опрошенных считают, что коррупция «распространена в целом» в Украине. При этом больше половины респондентов не ожидают «громких» антикоррупционных дел со стороны правоохранительных органов, что, считают эксперты Института, свидетельствует об их недоверии к власти. Одновременно половина жителей Украины уверены, что милиция и суды коррумпированы.

С другой стороны, отмечают эксперты Института Горшенина, результаты их исследования свидетельствуют, что признанные европейские ценности близки не более чем половине населения Украины. Так, всего 46% украинцев считают, что свобода слова имеет для них какую-то практическую ценность, а право свободного передвижения и выбора места жительства считают ценным 40% респондентов. При этом свободе предпринимательства украинцы отдали одно из самых последних мест в списке значимых для них демократических ценностей - таковой она является лишь для 25% украинцев.

Комментируя результаты доклада GRECO, эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА отметил, что коррупция воспринимается украинским обществом как «вполне нормальное явление». Более того, по его мнению, сегодняшняя Украина идет по пути развития латиноамериканских стран, где коррупция является эффективным инструментом решения личных вопросов для всех слоев населения.

Эксперт отметил, что «принципиальные отличия в ментальности украинцев и европейцев проявляются в отношении общества к коррупции и демократии: если для украинцев коррупция – это благо, то для европейцев – зло».

Среди причин, объясняющих лояльное отношение украинского общества к коррупции, В.ЗАСТАВА назвал долгое, более чем 80-летнее, «отлучение граждан от частной собственности», отсутствие которой влечет и ненадобность механизмов ее защиты – будь-то незаангажированные суды, строгие законодательные нормы или эффективный гражданский контроль.

С другой стороны, считает В.ЗАСТАВА, современные украинцы «не желают или считают для себя невозможным развивать свой бизнес», и поэтому «практически не нуждаются в демократических ценностях».

При этом, подчеркнул эксперт, большинство жителей страны вообще не относятся к частной собственности как к чему-то неприкосновенному. В то же время, в европейских странах именно предприниматели, представители среднего класса являются «основными потребителями демократии - как инструмента защиты своей собственности и своего образа жизни».

«В Украине же, как показывают предыдущие исследования Института Горшенина, средний класс практически отсутствует - его доля составляет не более 10% украинского общества», - отметил В.ЗАСТАВА.

В этом контексте эксперт еще раз подчеркнул: «Получается, что в Украине не просто нет демократии, а нет самой необходимости в демократии. Поэтому тотальная коррупция в стране не угрожает демократии из-за отсутствия таковой».