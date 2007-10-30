Рынок жилья: сдать типовую трехкомнатную квартиру не так-то просто

Стоимость аренды жилья в Киеве до конца года может вырасти не более чем на 3-5%. Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил вице-президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины по вопросам стандартизации, обучения и сертификации Игорь ОДНОПОЗОВ.

Поскольку стоимость аренды жилья напрямую связана со стоимостью покупки, то при дорожании покупки жилья, соответственно, будет дорожать и аренда. Но «поскольку серьезных изменений в стоимости пока не предполагается, думаю, что и по аренде каких-то существенных изменений не произойдет. Подорожание может быть в пределах математической погрешности, до 3-5%», - сказал он.

Эксперт отметил, что спрос на аренду превышает предложение, потому что многие не в состоянии приобрести жилье даже через ипотеку.

«Сдать типовую трехкомнатную квартиру не так-то просто, потому что на нее спрос небольшой. Иностранцы снимают апартаменты за 5-10 тыс. долл. в месяц, а люди небогатые снимают комнаты. Поэтому расслоение общества очень видно в аренде», - отметил И.ОДНОПОЗОВ.

Он также добавил, что спрос на аренду жилья повышается не осенью, а летом, в августе, когда на рынке жилья появляется дополнительный сегмент арендаторов, связанный с наплывом студентов и молодых семей.

По его данным, минимальная стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляет от 400 долл. в месяц.

По мнению И.ОДНОПОЗОВА, в случае повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги будут расти расходы, связанные с арендой недорогого жилья, поскольку арендатор отдельно оплачивает стоимость аренды и стоимость коммунальных услуг.

«Оплата за коммунальные услуги ложится на арендатора, но если это дорогое жилье, то там, как правило, это все входит в стоимость арендной платы. И если будет какое-то подорожание, оно существенно не изменит аренду дорогого жилья», - сказал эксперт.