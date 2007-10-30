Сегодня Конституционный суд объявит, считать ли военных прокуроров прокурорами

Конституционный Суд Украины обнародует принятое 25 октября с.г. решение по делу по конституционному обращению гражданина Сергея МНИШЕНКО, касающемуся официального толкования положений части четвертой статьи 50 Закона Украины «О прокуратуре».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

По данным пресс-службы, гражданин С.МНИШЕНКО обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством дать официальное толкование положений части четвертой статьи 50 Закона Украины «О прокуратуре» в части распространения их действия на работников военных прокуратур.

В отмеченных положениях предусмотрено, что жизнь и здоровье работников прокуратуры подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств соответствующих бюджетов на сумму десятилетнего денежного содержания по последней должности, порядок и условия страхования устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

В обращении говорится о том, что суды Украины во время рассмотрения исков граждан к Национальной акционерной страховой компании «Оранта» о выплатах страхового возмещения по государственному обязательному страхованию работников прокуратуры не имеют однозначной правовой позиции относительно применения части четвертой статьи 50 Закона Украины «О прокуратуре».

После обнародования Решения состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Виктора ШИШКИНА.

Начало в 14.00.

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