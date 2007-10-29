Украинские спецслужбы учатся искать ядерные заряды в потоке контрабанды

В ходе международных учений “Восточный щит-2007” отрабатывается взаимодействие правоохранителей в процессе предупреждения незаконного обращения компонентов оружия массового уничтожения (ОМУ).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, учения проходят в рамках Инициативы по безопасности нераспространения (ИБН) с 29 по 31 октября 2007 года в Одессе под эгидой антитеррористического центра при СБ Украины. Организаторами учений выступили спецслужбы и правоохранительные органы Украины, Польши и Румынии. Кроме того, участие в них примут наблюдатели из 26 стран мира.

С украинской стороны мероприятия организованы антитеррористическим центром при СБУ, Службой внешней разведки и Государственной пограничной службой Украины.

Главной целью “Восточного щита-2007” является отработка механизма межгосударственного взаимодействия и координации соответствующих структур и ведомств в выявлении и прекращении незаконного обращения компонентов оружия массового уничтожения (ОМУ). План учений включает отработку комплекса мероприятий по перехвату подозрительных грузов во время их перевозки морским, воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом в условиях возможного использования террористами ОМУ или ее компонентов, совершенствования системы обмена информацией между правоохранительными органами Грузии, Румынии, Украины, Болгарии, Молдовы и Польши, которые являются участниками учений.

ИБН как элемент стратегии превентивной борьбы с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) предусматривает партнерство государств, которые должны разработать ряд экономико-правовых, дипломатических, военных (разведывательных) и других средств, направленных на предотвращение перемещения ОМУ, систем ее доставки и соответствующих материалов, которые могут быть распространены на море, в воздухе и на земле. Такое сотрудничество отвечает содержанию недавних заявлений стран Европейского Союза о предупреждении распространения ОМУ, систем их доставки и соответствующих материалов.

Украина присоединилась к Инициативе в сентябре 2004 года.