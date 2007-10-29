С 1 января 2008 года в Украине вводятся новые стандарты качества бензина и дизтоплива. Об этом сообщает Министерство топлива и энергетики Украины со ссылкой на доклад заместителя министра топлива и энергетики Владимира ЛУЧНИКОВА на коллегии ведомства.

Согласно предоставленной информации, новые национальные стандарты «Бензины автомобильные повышенного качества» и «Дизельное топливо повышенного качества», отвечающие требованиям Евро-3 и Евро-4, утверждены в начале октября приказом Госпотребстандарта и вводятся в действие с 1 января 2008 года.

В частности, замминистра отметил, что сейчас только два предприятия: ОАО «Линик» и «Лукойл-Одесский НПЗ» (после проведенной реконструкции) в состоянии выпускать продукцию, соответствующую требованиям Евросоюза. При этом, отметил В.ЛУЧНИКОВ, остальным же предприятиям требуется серьезная модернизация и реконструкция. Необходимо построить или модернизировать установки гидроочистки дизельного топлива, построить блоки изомеризации. Первые шаги в этом направлении всеми НПЗ уже сделаны: выбраны лицензиаты, заказаны проекты и начаты подготовительные строительные работы.

Справка УНИАН. С 1 июля 2006 года, в связи с переходом на экологические нормы Евро-2, в Украине запрещена продажа и регистрация автомобилей с карбюраторными, а также инжекторными двигателями без каталитических нейтрализаторов отработанных газов (катализаторов), не отвечающими нормам Евро-2.

Это положение закреплено в Законе Украины “О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств” (№2739-IV от 6 июля 2005 года), соответствующая статья которого вступила в действие с 1 июля 2006 года.