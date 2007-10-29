“Укрзалізниця” назначила дополнительные поезда на период каникул

“Укрзалізниця” назначила дополнительные поезда на период школьных каникул.

Как сообщили УНИАН в Управлении взаимодействия со СМИ “Укрзалізниці”, в частности, назначены дополнительные поезда: №527/528 Донецк-Феодосия-Донецк (отправлением из Донецка 26 октября, обратно из Феодосии 27 октября) и №583/584 Запорожье-Севастополь-Запорожье (отправлением из Запорожья 27 октября в 0 час. 04 мин., обратно из Севастополя 27 октября в 20 час. 55 мин).